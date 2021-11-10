США предупредили РФ о последствиях из-за войск возле границы с Украиной

Соединенные Штаты Америки следят за действиями России вдоль украинской границы. Во время недавнего визита в РФ американская делегация во главе с главой ЦРУ предупредила Кремль о возможных последствиях.

Об этом сообщила помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

— Каждый раз, когда мы видим необычную военную активность России вблизи Украины, мы даем понять, что любая эскалация или агрессивное поведение вызывает большую обеспокоенность со стороны США. Мы четко отдаем себе отчет, что поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — отметила она.

Карен Донфрид заверила, что США будут продолжать поддерживать Украину и осуждать любую агрессию России во всех ее формах. Также под пристальным вниманием Штатов остается ситуация на украинской границе с РФ.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes сообщило, что Российская Федерация перебрасывает все больше танков к границе с Украиной.

Речь идет, в частности, о боевых танках Т-80У, которые используются при непосредственном столкновении с противником.

Журналисты сообщают, что РФ перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию ​​в Воронежской области. Похоже, что они направляются на полигон Погоново.

Он расположен примерно в 250 км от границы Украины. Именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска, что вызвало беспокойство Запада.