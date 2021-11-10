США попередили РФ про наслідки через війська біля кордону з Україною

Сполучені Штати Америки стежать за діями Росії вздовж українського кордону. Під час нещодавнього візиту в РФ американська делегація на чолі з очільником ЦРУ попередила Кремль про можливі наслідки.

Про це повідомила помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

– Кожного разу, коли ми бачимо незвичайну військову активність Росії поблизу України, ми даємо зрозуміти, що будь-яка ескалація або агресивна поведінка викликає велике занепокоєння з боку США. Ми чітко усвідомлюємо, що підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, – зазначила вона.

Карен Донфрід запевнила, що США продовжать підтримувати Україну та засуджувати будь-яку агресію Росії в усіх її формах. Також під пильною увагою Штатів залишається ситуація на українському кордоні з РФ.

9 листопада агентство Bloomberg із посиланням на британську військово-розвідувальну компанію Janes повідомило, що Російська Федерація перекидає дедалі більше танків до кордону з Україною.

Йдеться, зокрема, про бойові танки Т-80У, що використовуються під час безпосереднього зіткнення із противником.

Журналісти повідомляють, що РФ перекинула принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У на залізничну станцію у Воронезькій області. Схоже, що вони прямують до полігону Погоново.

Він розташований приблизно за 250 км від кордону України. Саме туди навесні цього року Росія стягувала додаткові війська, що викликало занепокоєння Заходу.