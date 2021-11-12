Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей

Права гражданина Украины Михеила Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили.

В частности, он отметил недопустимость применения непропорциональных мер принуждения.

Глава государства призвал допустить к Михеилу Саакашвили его мать и близких, а также рассмотреть возможность осмотра украинскими врачами.

– Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан, – подчеркнул Зеленский.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 11 ноября обнародовала видеозапись, подтверждающую факт пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили во время перемещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане.

Она призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на этот факт.

Денисова также требует безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, отвечающую стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.