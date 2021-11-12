Зеленський попросив прем’єра Грузії допустити до Саакашвілі українських лікарів

Права громадянина України Міхеіла Саакашвілі мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Про це заявив президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.

Зокрема, він наголосив на неприпустимості застосування непропорційних заходів примусу.

Глава держави закликав допустити до Міхеіла Саакашвілі його матір та близьких, а також розглянути можливість огляду українськими лікарями.

– Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян, – наголосив Зеленський.

Український омбудсмен Людмила Денісова 11 листопада оприлюднила відеозапис, що підтверджує факт тортур та жорстокого поводження з екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі під час переміщення у виправну установу №18 у місті Глдані.

Вона закликала Комітет ООН проти катувань і Європейський комітет із запобігання катуванням відреагувати на цей факт.

Денісова також вимагає невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.