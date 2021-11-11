Жестокое обращение с Саакашвили зафиксировали на видео – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова утверждает, что обнародована видеозапись, подтверждающая факт пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

– Обнародовано подтверждение применения физической силы и нанесения телесных повреждений гражданину Украины, председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане, – говорится в заявлении, опубликованном на канале Денисовой в Facebook.

Омбудсмен добавила, что применение к Саакашвили действий, которые были зафиксированы на видео, является грубым нарушением третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, седьмой статьи Международного пакта о гражданских и политических правах и первой статьи Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

По словам Денисовой, практика ЕСПЧ свидетельствует, что поведение признается бесчеловечным при достижении даже минимального уровня жестокости исходя из возраста и состояния здоровья пострадавшего. Кроме того, оно считается унижающим достоинство, если имело целью вызвать у пострадавшего чувство страха, муки и неполноценности, а затем – унизить.

В своих решениях ЕСПЧ подчеркивает, что запрещены любые пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, независимо от обстоятельств дела или поведения потерпевшего.

Она призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток отреагировать на факт применения пыток к Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение.

А также обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии с просьбой тщательно расследовать обстоятельства нарушения прав грузинского экс-президента на личную безопасность и защиту от пыток сотрудниками Специальной пенитенциарной службы.

Людмила Денисова сообщила, что требует безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, отвечающую стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей.

Ранее бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что его обманом перевели в тюремную больницу в Глдане, объявив накануне, что его переводят в обычную городскую поликлинику.

Также, по словам Саакашвили, во время его перемещения через секцию с заключенными поднялась шумиха, а один из сотрудников тюрьмы якобы оскорблял его. Подтверждения или опровержения этой информации от сотрудников или руководства исправительного учреждения нет.

О переводе Михеила Саакашвили из города Рустави в тюремную больницу в Глдане 8 ноября рассказала нардеп Елизавета Ясько, про отношения с которой он сам сообщил в октябре. По словам Ясько, такое перемещение не было согласовано с родственниками и адвокатами.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, когда он вернулся на родину впервые с 2013 года.