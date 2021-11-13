Россия удерживает мощную наступательную группировку на территории Украины — заместитель главы ОП

Вооруженные силы Российской Федерации постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины. После масштабных учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав, а военная техника осталась возле украинских границ.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Машовец. По его словам, в течение второй половины 2021 года войска РФ провели широкомасштабные командно-штабные учения поблизости границы Украины.

После завершения тренировок боевая и другая военная техника (танки, боевые машины, ракетные системы Искандер) российской армии не вернулись в места постоянного пребывания.

— Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а у Украины сейчас не только есть военный конфликт с РФ за свои территории, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира, — убежден заместитель главы ОП.

По мнению Машовца, это может позволить властям РФ осуществить передислокацию личного состава и подготовиться к наступательным действиям. Он отметил, что Россия демонстрирует военную агрессию, ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и западного общества.

– Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать Украину, правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, а справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем, — считает Машовец.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что Украина стремится защищать себя, свои границы и готова делать это в дальнейшем, поскольку правда на нашей стороне.