Тюрьма Изоляция подконтрольна ФСБ России — расследователь Bellingcat

Журналисты Bellingcat расследуют дело по поводу пыток незаконно пленных в тюрьме Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, расследователям удалось найти доказательства того, что тюрьма может быть подконтрольна Российской Федерации. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в программе Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, в ходе расследования обнаружили российские паспорта трех боевиков. Это может свидетельствовать об том, то Изоляция – структура, подконтрольная ФСБ Российской Федерации.

— Мы начали это расследование после моего знакомства со Стасом Асеевым (писателем и бывшего узником так называемой “ДНР”, — Ред.). Первая часть расследования была достаточно быстрой – мы смогли обнаружить российские паспорта трех боевиков, – подчеркнул Грозев.

По словам журналиста, он прочитал книгу Асеева и понял, что дело необходимо довести до международного уголовного суда.

— И нужно искать не только тех, кто занимался пыткой, а тех, кто отдавал приказы, кто их руками вырывал признание, — убежден расследователь.

По мнению журналиста, расследование дало свои плоды, поэтому он с уверенностью заявил, что пыточная Изоляция — это подконтрольная структура российской ФСБ, а все кураторы из учреждения пытались скрыть свою настоящую личность с помощью прозвищ.

– Все кураторы из ФСБ пытались защитить свою личность вымышленными лицами и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти настоящих кураторов и их настоящие лица, – отметил Христо Грозев.

По его словам, расследование и имена кураторов из ФСБ России планируют обнародовать в ближайшее время.

В то же время журналист намерен расследовать другой вопрос, в частности, почему бывший боевик террористической организации “ДНР” Денис Куликовский два года находился на территории Украины, однако не смог попасть в руки правосудия за это время.