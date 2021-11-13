Росія утримує потужне наступальне угруповання біля України – заступник глави ОП

Збройні сили Російської Федерації постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України. Після масштабних навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад, а військова техніка залишилася біля українських кордонів.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента з питань національної безпеки та оборони Роман Машовець. За його словами, протягом другої половини 2021 року війська РФ провели широкомасштабні командно-штабні навчання біля кордону України.

Після завершення тренувань бойова та інша військова техніка (танки, бойові машини, ракетні системи Іскандер) російської армії не повернулися до місць постійного перебування.

– Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із РФ за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу, – переконаний заступник глави ОП.

На думку Машовця, це може дозволити владі РФ здійснити передислокацію особового складу та підготуватися до наступальних дій. Він зазначив, що Росія демонструє військову агресію, веде повномасштабну гібридну війну проти України та західного суспільства.

– Бійці окупаційних військ намагаються уникнути служби на передовій. Це найкраще свідчить про нашу готовність захищати Україну, правда на нашому боці. Ми не прагнемо захопити чужі території, а справедливо захищаємо свої кордони та готові це робити в майбутньому, – вважає Машовець.

Заступник очільника Офісу президента наголосив, що Україна прагне захищати себе, свої кордони та готова робити це надалі, оскільки правда на нашому боці.