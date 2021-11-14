В ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация на границе обострится.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский на брифинге по результатам межведомственного совещания под председательством секретаря СНБО Украины.

По его словам, МВД определило места дислокации личного состава для усиления охраны границ Украины. Монастырский уверен, что для этого будет необходимость.

Однако к охране границы, граничащей с Беларусью, не планируют привлекать украинских военных, которые несут службу в восточных и южных областях. Бойцы остаются в этих регионах, чтобы защищать Украину.

Монастырский отметил, что главный план Украины – это строительство государственной границы. В государственном бюджете на 2022 год планируется выделение средств на стратегические цели.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина проработала разные сценарии действий пограничников в случае обострения ситуации. Речь идет даже о том, что в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение.