Миграционный кризис на польско-белорусской границе является очередной российской спецоперацией. А потому Украина готовится к разным сценариям ее развития.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время совещания в Луцке (Волынская область) с руководителями министерств, ведомств, правоохранительных органов, военных формирований, главами областных госадминистраций. Совещание было созвано по поручению президента Владимира Зеленского и посвящено защите государственной границы Украины.

– Восьмой год идет военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом. Это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе, — подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что, согласно информации разведки, на территории Беларуси сейчас находятся около 16 тыс. так называемых мигрантов, и эта ситуация может затронуть и Украину.

– Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому мы должны принять все необходимые меры реагирования, — заявил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на границе между Польшей и Беларусью.

По мнению секретаря СНБО, следует создать межведомственную рабочую группу для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и реагирования на нее. Данилов предложил включить в такую мониторинговую группу представителей всех силовых структур и органов местного самоуправления.

А министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время совещания рассказал, что для противодействия миграционному кризису уже задействованы все структуры МВД, которые взаимодействуют с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. Ключевой задачей является оперативное реагирование на обострение ситуации и провокации.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, также принимавший участие в совещании, подчеркнул, что сейчас осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой. Он рассказал, как Варшава реагирует на эту миграционную атаку.

Что известно о миграционном кризисе на польско-белорусской границе?

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков отправились к границе Польши и уже не раз пытались штурмовать его.

Из-за этих событий польские власти объявили о боевой готовности на границе. Польша также хочет отгородить границу с Беларусью стеной (это планируется сделать уже к концу первой половины 2022 года).

14 ноября стало известно, что белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва границы Польши. По данным польских пограничников, представители белорусских спецслужб раздают мигрантам инструкции, оборудование и газ.

Тем временем Евросоюз собирается ввести новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе.

Из-за миграционного кризиса Украина усиливает охрану на границе с Беларусью: привлекут 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

Фото: СНБО