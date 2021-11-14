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У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан – очільник МВС

Юля Захарченко редакторка стрічки
денис монастирський

У низці областей України, які межують з Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан, якщо ситуація на кордоні загостриться.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу за результатами міжвідомчої наради під головуванням секретаря РНБО України.

За його словами, МВС визначило місця дислокації особового складу для посилення охорони кордонів України. Монастирський переконаний, що для цього буде необхідність.

Проте до охорони кордону, який межує з Білоруссю, не планують залучати українських військових, які несуть службу в східних та південних областях. Бійці залишаються у цих регіонах, щоб захищати Україну.

Монастирський зазначив, що головний план України – це будівництво державного кордону. У державному бюджеті на 2022 рік планується виділення коштів на стратегічну мету.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що Україна пропрацювала різні сценарії дій прикордонників у разі загострення ситуації. Йдеться навіть про те, що у прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан.

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Фото: УНІАН

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