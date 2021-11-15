Мы видим увеличение напряжения: Столтенберг о российских войсках возле границы Украины

НАТО видит увеличение концентрации военных частей России возле границ Украины, поэтому остается бдительным и внимательно наблюдает за ситуацией.

Об этом на брифинге сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

– Я не могу говорить подробно о результатах наших разведданных. Но мы видим увеличение напряжения. Нам необходимо быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы очень внимательно наблюдаем ситуацию. Любая дальнейшая провокация или агрессивные действия со стороны России вызовут серьезную обеспокоенность. НАТО поддерживает Украину. Мы не воспринимаем и не будем воспринимать незаконную аннексию Крыма и призываем Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе, – отметил он.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes сообщило, что Россия перебрасывает все больше танков к границе с Украиной.

По информации издания, речь идет о боевых танках Т-80У, которые используются при непосредственном столкновении с противником.

Агентство сообщило, что Россия перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию ​​в Воронежской области, которые дальше могли направляться на полигон Погоново.

Он расположен примерно в 250 км от границы Украины. Интересно, что именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска.

Но, как сообщили в Janes, в отличие от довольно открытого наращивания военных сил РФ возле границ Украины весной, нынешнее развертывание войск является скрытым.