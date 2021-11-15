Ми бачимо збільшення напруги: Столтенберг про російські війська біля кордону України

НАТО бачить збільшення концентрації військових частин Росії біля кордонів України, тому залишається пильним і уважно спостерігає за ситуацією.

Про це під час брифінгу повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

– Я не можу говорити детально про результати наших розвідданих. Але ми бачимо збільшення напруження. Нам необхідно бути реалістами і розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією. Будь-яка подальша провокація чи агресивні дії з боку Росії викличуть серйозне занепокоєння. НАТО підтримує Україну. Ми не сприймаємо і не будемо сприймати незаконну анексію Криму і закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі, – зазначив він.

9 листопада агентство Bloomberg з посиланням на британську військово-розвідувальну компанію Janes повідомило, що Росія перекидає дедалі більше танків до кордону з Україною.

За інформацією видання, йдеться про бойові танки Т-80У, які використовують під час безпосереднього зіткнення із противником.

Агентство повідомило, що Росія перекинула принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У на залізничну станцію у Воронезькій області, які далі могли прямувати до полігону Погоново.

Він розташований приблизно за 250 км від кордону України. Цікаво, що саме туди навесні цього року Росія стягувала додаткові війська.

Але, як повідомили у Janes, на відміну від доволі відкритого нарощування військових сил РФ біля кордонів України навесні цього року, нинішнє розгортання військ є прихованим.