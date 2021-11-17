Боррель открестился от военной помощи Украине

Украина может рассчитывать на любую помощь от Европейского Союза в случае необходимости, кроме военной.

Такое заявление после заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны сделал верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, это объясняется тем, что между Украиной и ЕС нет оборонного альянса.

— Если что-то случится на границе, мы продолжим действовать точно так же, как во времена, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе, — сказал Боррель.

Он отметил, что Украина может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь, но не более того.

Дипломат добавил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Украине, особенно на восточных ее границах, основываясь на данных, предоставленных Киевом и Вашингтоном.

Также Боррель выразил солидарность с государством, подтвердив приверженность Европы усилиям по защите и поддержке территориальной целостности Украины.