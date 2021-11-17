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Факти / Україна / Політика

Боррель відхрестився від військової допомоги Україні

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Україна ЄС

Україна може розраховувати на будь-яку допомогу від Європейського Союзу у разі потреби, окрім військової.

Таку заяву після засідання Ради міністрів ЄС із питань оборони зробив верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За словами очільника європейської дипломатії, це пояснюється тим, що між Україною та ЄС немає оборонного альянсу.

– Якщо щось трапиться на кордоні, ми продовжимо діяти так само, як у часи, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі, – сказав Боррель.

Він зазначив, що Україна може розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу, але не більше того.

Дипломат додав, що Євросоюз уважно стежить за ситуацією в Україні, особливо на її східних кордонах, ґрунтуючись на даних, які було надано Києвом та Вашингтоном.

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Також Боррель висловив солідарність із державою, підтвердивши відданість Європи зусиллям щодо захисту та підтримки територіальної цілісності України.

Джерело: Укрінформ

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