В Верховной Раде Украины официально появилось межфракционное депутатское объединение, которое возглавил бывший спикер ВР Дмитрий Разумков.

Соответствующее объявление в конце сегодняшнего заседания сделал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Депутатское объединение называется Разумная политика.

– Согласно статье 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в ВР девятого созыва межфракционного депутатского объединения Разумная политика. Главой этого объединения избран народный депутат Дмитрий Разумков, — заявил Корниенко.

Он уточнил, что один из народных депутатов (Владимир Кабаченко из фракции Батькивщина) отозвал свою подпись из списка нардепов, изъявивших желание войти в состав объединения Разумкова.

Дмитрий Разумков анонсировал создание собственного депутатского объединения в начале ноября. Отмечалось, что в него войдут 25 народных депутатов, не голосовавших за его отставку с должности спикера (в том числе представители Слуги народа). Один из анонсированных нардепов – Владимир Кабаченко – отозвал подпись.

Верховная Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности спикера 7 октября. А 8 октября новым спикером ВР был избран Руслан Стефанчук, до этого занимавший должность первого вице-спикера.

В конце октября первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что на съезде Слуги народа могут рассмотреть вопрос о лишении Разумкова депутатского мандата. Корниенко отметил, что решение будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований экс-спикера Рады.

Сам Дмитрий Разумков подчеркнул, что законных оснований для досрочного прекращения его депутатских полномочий нет.