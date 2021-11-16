У Верховній Раді України офіційно з’явилося міжфракційне депутатське об’єднання, яке очолив колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

Відповідне оголошення наприкінці сьогоднішнього засідання зробив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Депутатське об’єднання називається Розумна політика.

– Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення у ВР дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання Розумна політика. Головою цього об’єднання обрано народного депутата Дмитра Разумкова, – заявив Корнієнко.

Він уточнив, що один із народних депутатів (Володимир Кабаченко з фракції Батьківщина) відкликав свій підпис зі списку нардепів, які виявили бажання увійти до складу об’єднання Разумкова.

Дмитро Разумков анонсував створення власного депутатського об’єднання на початку листопада. Зазначалося, що до нього увійдуть 25 народних депутатів, які не голосували за його відставку з посади спікера (серед них представники Слуги народу). Один із анонсованих нардепів – Володимир Кабаченко – відкликав підпис.

Верховна Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади спікера 7 жовтня. А 8 жовтня новим спікером ВР було обрано Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера.

Наприкінці жовтня перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді Слуги народу можуть розглянути питання про позбавлення Разумкова депутатського мандата. Корнієнко зазначив, що рішення ухвалюватимуть залежно від подальших голосувань екс-спікера Ради.

Сам Дмитро Разумков наголошував, що законних підстав для дострокового припинення його депутатських повноважень немає.