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У Раді оголосили про створення депутатського об’єднання Разумкова

Юлія Соколова редакторка стрічки
дмитро разумков

У Верховній Раді України офіційно з’явилося міжфракційне депутатське об’єднання, яке очолив колишній спікер ВР Дмитро Разумков.

Відповідне оголошення наприкінці сьогоднішнього засідання зробив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Депутатське об’єднання називається Розумна політика.

– Відповідно до статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення у ВР дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання Розумна політика. Головою цього об’єднання обрано народного депутата Дмитра Разумкова, – заявив Корнієнко.

Він уточнив, що один із народних депутатів (Володимир Кабаченко з фракції Батьківщина) відкликав свій підпис зі списку нардепів, які виявили бажання увійти до складу об’єднання Разумкова.

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Дмитро Разумков анонсував створення власного депутатського об’єднання на початку листопада. Зазначалося, що до нього увійдуть 25 народних депутатів, які не голосували за його відставку з посади спікера (серед них представники Слуги народу). Один із анонсованих нардепів – Володимир Кабаченко – відкликав підпис.

Верховна Рада відправила Дмитра Разумкова у відставку з посади спікера 7 жовтня. А 8 жовтня новим спікером ВР було обрано Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера.

Наприкінці жовтня перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що на з’їзді Слуги народу можуть розглянути питання про позбавлення Разумкова депутатського мандата. Корнієнко зазначив, що рішення ухвалюватимуть залежно від подальших голосувань екс-спікера Ради.

Сам Дмитро Разумков наголошував, що законних підстав для дострокового припинення його депутатських повноважень немає.

Фото: УНІАН

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