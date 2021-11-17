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Факты / Украина / Политика

Комитет ООН поддержал проект усиленной резолюции по аннексии Крыма

Валентина Летяк редактор ленты
ООН

Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы – третий комитет Генассамблеи ООН 17 ноября одобрил проект усиленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа, – уточнил украинский дипломат.

Он поблагодарил всех государств-членов ООН, поддержавших этот важный проект резолюции.

По словам Кулебы, ее принятие на сессии Генассамблеи ООН в декабре 2021 года позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению территориальной целостности.

Твіт Кулеби

Проект документа поддержали 64 страны, еще 93 воздержались и 20 – голосовали против.

Среди последних – Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

 

23 сентября, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ООН присоединиться к Крымской платформе.

Он подчеркнул, что таким образом страны продемонстрируют осуждение оккупации и силового изменения границ. Глава государства сказал, что к инициативе может присоединиться Российская Федерация, отметив, что это не троллинг.

Фото: Depositphotos

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