Комитет ООН поддержал проект усиленной резолюции по аннексии Крыма

Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы – третий комитет Генассамблеи ООН 17 ноября одобрил проект усиленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Документ также призывает РФ освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа, – уточнил украинский дипломат.

Он поблагодарил всех государств-членов ООН, поддержавших этот важный проект резолюции.

По словам Кулебы, ее принятие на сессии Генассамблеи ООН в декабре 2021 года позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению территориальной целостности.

Проект документа поддержали 64 страны, еще 93 воздержались и 20 – голосовали против.

Среди последних – Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

The EU welcomes the adoption by UN Third Committee of the resolution condemning the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia. The EU remains steadfast in its commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. pic.twitter.com/JahUfoIdOo — ????????EU at UN-NY (@EUatUN) November 17, 2021

23 сентября, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ООН присоединиться к Крымской платформе.

Он подчеркнул, что таким образом страны продемонстрируют осуждение оккупации и силового изменения границ. Глава государства сказал, что к инициативе может присоединиться Российская Федерация, отметив, что это не троллинг.