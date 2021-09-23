Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны ООН присоединиться к Крымской платформе.

Он отметил, что таким образом страны продемонстрируют осуждение оккупации и силового изменения границ. Глава государства также добавил, что к инициативе также может присоединиться Российская Федерация.

— Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для РФ. И я готов объяснить, почему. Поскольку в мире больше никто не чувствует себя в безопасности. Подчеркну: никто не чувствует себя в безопасности. И не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной.

Отдельно Зеленский поблагодарил 46 стран, которые уже присоединились к Крымской платформе. Он отметил, что ООН проигнорировала платформу.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что хочет услышать ответ делегации ООН, почему она не приняла участие в саммите Крымской платформы.

По его словам, этот вопрос поднял Зеленский во время встречи с генеральным секретарем ООН, но ответа не было, зато он услышал о поддержке территориальной целостности.

По мнению Кулебы, на то, чтобы делегация ООН не приняла участие в Крымской платформе, повлияла Россия.

76-й саммит Генеральной ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке. Дебаты мировых лидеров стартовали 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Главной темой нынешней встречи стала пандемия и проблемы климата. Также в повестку дня внесли вопрос оккупации территорий Украины.