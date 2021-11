Комітет ООН підтримав проект посиленої резолюції щодо анексії Криму

Вперше зафіксована підтримка Кримської платформи – третій комітет Генасамблеї ООН 17 листопада схвалив проект посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він подякував усім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проект резолюції.

За словами Кулеби, її ухвалення на сесії Генасамблеї ООН в грудні 2021 року дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

Проект документу загалом підтримали 64 країни, ще 93 утрималися і 20 – голосували проти.

Серед останніх – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

The EU welcomes the adoption by UN Third Committee of the resolution condemning the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia.

The EU remains steadfast in its commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. pic.twitter.com/JahUfoIdOo

— ????????EU at UN-NY (@EUatUN) November 17, 2021