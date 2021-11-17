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Комітет ООН підтримав проект посиленої резолюції щодо анексії Криму

Валентина Летяк редакторка стрічки
ООН

Вперше зафіксована підтримка Кримської платформи – третій комітет Генасамблеї ООН 17 листопада схвалив проект посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Документ також закликає РФ звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу, – уточнив український дипломат.

Він подякував усім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проект резолюції.

За словами Кулеби, її ухвалення на сесії Генасамблеї ООН в грудні 2021 року дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

Твіт Кулеби

Проект документу загалом підтримали 64 країни, ще 93 утрималися і 20 – голосували проти.

Серед останніх – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

 

23 вересня під час виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський закликав країни ООН приєднатися до Кримської платформи.

Він наголосив, що таким чином країни продемонструють осуд окупації та силової зміни кордонів. Глава держави сказав, що до ініціативи також може долучитися Російська Федерація, наголосивши, що це не тролінг.

Фото: Depositphotos

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