Кулеба ответил на заявление Джонсона о выборе между газом РФ и поддержкой Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за заявление о том, что Западу нужно выбрать между зависимостью от газа РФ и поддержкой украинского суверенитета.
– Мы видим, как мобилизуется мир. Это дает четкий сигнал Москве. Сообщение сдерживания, – отметил Кулеба.
FM @DmytroKuleba to @BBCr4today:“I commend @BorisJohnson‘s recent comment on the need of partners to choose between Russian gas & Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We see how the world is being mobilized. This sends a clear message to Moscow. A message of deterrence” pic.twitter.com/hVuKOPaQOF
— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 17, 2021
Ранее Борис Джонсон в своем сообщении европейским странам, зависящим от газа из России, предположил, что президент этой страны Владимир Путин может пойти на ограничение поставок голубого топлива по трубопроводам в Восточной Европе.
Он уточнил, что Путин поступит так, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину в случае эскалации.
До этого посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что на данный момент осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой.