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Факты / Украина / Политика

Кулеба ответил на заявление Джонсона о выборе между газом РФ и поддержкой Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за заявление о том, что Западу нужно выбрать между зависимостью от газа РФ и поддержкой украинского суверенитета.

– Мы видим, как мобилизуется мир. Это дает четкий сигнал Москве. Сообщение сдерживания, – отметил Кулеба.

Ранее Борис Джонсон в своем сообщении европейским странам, зависящим от газа из России, предположил, что президент этой страны Владимир Путин может пойти на ограничение поставок голубого топлива по трубопроводам в Восточной Европе.

Он уточнил, что Путин поступит так, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину в случае эскалации.

До этого посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что на данный момент осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой.

Фото: УНИАН

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