Кулеба ответил на заявление Джонсона о выборе между газом РФ и поддержкой Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за заявление о том, что Западу нужно выбрать между зависимостью от газа РФ и поддержкой украинского суверенитета.

FM @DmytroKuleba to @BBCr4today:“I commend @BorisJohnson‘s recent comment on the need of partners to choose between Russian gas & Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We see how the world is being mobilized. This sends a clear message to Moscow. A message of deterrence” pic.twitter.com/hVuKOPaQOF

