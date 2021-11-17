Кулеба ответил на заявление Джонсона о выборе между газом РФ и поддержкой Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за заявление о том, что Западу нужно выбрать между зависимостью от газа РФ и поддержкой украинского суверенитета.

– Мы видим, как мобилизуется мир. Это дает четкий сигнал Москве. Сообщение сдерживания, – отметил Кулеба.

FM @DmytroKuleba to @BBCr4today:“I commend @BorisJohnson‘s recent comment on the need of partners to choose between Russian gas & Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We see how the world is being mobilized. This sends a clear message to Moscow. A message of deterrence” pic.twitter.com/hVuKOPaQOF — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 17, 2021

Ранее Борис Джонсон в своем сообщении европейским странам, зависящим от газа из России, предположил, что президент этой страны Владимир Путин может пойти на ограничение поставок голубого топлива по трубопроводам в Восточной Европе.

Он уточнил, что Путин поступит так, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину в случае эскалации.

До этого посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что на данный момент осуществляется гибридная операция РФ, в которой мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой.