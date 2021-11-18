Пленарное заседание сессии Верховной Рады IX созыва начнется 18 ноября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты в четверг должны проработать ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также предложения президента Украины Владимира Зеленского к двум законам.

Кроме того, в повестке дня – назначение внеочередных выборов Добропольского городского главы Донецкой области, Успеновского сельского главы Одесской области и переименование четырех населенных пунктов.

Во втором чтении парламентарии сосредоточатся на изменениях:

в Закон Украины О Государственной пограничной службе Украины,

в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины,

в Семейный кодекс Украины,

к некоторым законодательным актам Украины, регулирующим вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

В первом чтении депутаты поднимут вопрос для внесения изменений: