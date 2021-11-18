Пленарное заседание сессии Верховной Рады IX созыва начнется 18 ноября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.
Народные депутаты в четверг должны проработать ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также предложения президента Украины Владимира Зеленского к двум законам.
Кроме того, в повестке дня – назначение внеочередных выборов Добропольского городского главы Донецкой области, Успеновского сельского главы Одесской области и переименование четырех населенных пунктов.
Во втором чтении парламентарии сосредоточатся на изменениях:
- в Закон Украины О Государственной пограничной службе Украины,
- в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины,
- в Семейный кодекс Украины,
- к некоторым законодательным актам Украины, регулирующим вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.
В первом чтении депутаты поднимут вопрос для внесения изменений:
- в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании (в новой редакции) и другие законодательные акты Украины,
- в Закон Украины О публичных закупках,
- в бюджет на 2021 год (по оказанию помощи застрахованным лицам на период карантинных ограничений, а также реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы),
- в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине,
- в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности,
- в статье 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – День украинской государственности.