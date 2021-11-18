Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 18 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
Верховна Рада

Пленарное заседание сессии Верховной Рады IX созыва начнется 18 ноября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты в четверг должны проработать ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также предложения президента Украины Владимира Зеленского к двум законам.

Кроме того, в повестке дня – назначение внеочередных выборов Добропольского городского главы Донецкой области, Успеновского сельского главы Одесской области и переименование четырех населенных пунктов.

Во втором чтении парламентарии сосредоточатся на изменениях:

  • в Закон Украины О Государственной пограничной службе Украины,
  • в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины,
  • в Семейный кодекс Украины,
  • к некоторым законодательным актам Украины, регулирующим вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

В первом чтении депутаты поднимут вопрос для внесения изменений:

  • в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании (в новой редакции) и другие законодательные акты Украины,
  • в Закон Украины О публичных закупках,
  • в бюджет на 2021 год (по оказанию помощи застрахованным лицам на период карантинных ограничений, а также реализации инфраструктурных проектов и развития объектов социально-культурной сферы),
  • в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине,
  • в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности,
  • в статье 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня – День украинской государственности.
Читайте
Изменения в бюджет и закон о пограничной службе: повестка дня Рады 18 ноября

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка