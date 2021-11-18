Пленарне засідання сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 18 листопада о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.
Народні депутати у четвер мають опрацювати низку законопроектів у першому та другому читаннях, а також пропозиції президента України Володимира Зеленського до двох законів.
Крім того, у порядку денному – призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Донецької області, Успенівського сільського голови Одеської області та перейменування чотирьох населених пунктів.
У другому читанні парламентарі зосередяться на змінах:
- до Закону України Про Державну прикордонну службу України,
- до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України,
- до Сімейного кодексу України,
- до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.
У першому читанні депутати порушать питання для внесення змін:
- до Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у новій редакції) та інших законодавчих актів України,
- до Закону України Про публічні закупівлі,
- до бюджету на 2021 рік (щодо надання допомоги застрахованим особам на період карантинних обмежень, а також реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери),
- до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні,
- до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності,
- до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності.