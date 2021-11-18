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Факти / Україна / Політика

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 18 листопада

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Верховна Рада

Пленарне засідання сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 18 листопада о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні депутати у четвер мають опрацювати низку законопроектів у першому та другому читаннях, а також пропозиції президента України Володимира Зеленського до двох законів.

Крім того, у порядку денному – призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Донецької області, Успенівського сільського голови Одеської області та перейменування чотирьох населених пунктів.

У другому читанні парламентарі зосередяться на змінах:

  • до Закону України Про Державну прикордонну службу України,
  • до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України,
  • до Сімейного кодексу України,
  • до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

У першому читанні депутати порушать питання для внесення змін:

  • до Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у новій редакції) та інших законодавчих актів України,
  • до Закону України Про публічні закупівлі,
  • до бюджету на 2021 рік (щодо надання допомоги застрахованим особам на період карантинних обмежень, а також реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери),
  • до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні,
  • до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності,
  • до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності.
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Зміни до бюджету та закону про прикордонну службу: порядок денний Ради 18 листопада

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