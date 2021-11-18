Пленарне засідання сесії Верховної Ради IX скликання розпочнеться 18 листопада о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні депутати у четвер мають опрацювати низку законопроектів у першому та другому читаннях, а також пропозиції президента України Володимира Зеленського до двох законів.

Крім того, у порядку денному – призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Донецької області, Успенівського сільського голови Одеської області та перейменування чотирьох населених пунктів.

У другому читанні парламентарі зосередяться на змінах:

до Закону України Про Державну прикордонну службу України,

до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України,

до Сімейного кодексу України,

до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

У першому читанні депутати порушать питання для внесення змін: