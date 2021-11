Украина просит сенат США включить санкции против Северного потока-2 в закон об оборонном бюджете в 2022 году. Такое заявление озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Свое обращение к сенату глава Кабмина аргументировал тем, что Россия порождает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression

