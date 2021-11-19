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Факти / Україна / Політика

Шмигаль звернувся до Сенату США щодо санкцій проти Північного потоку-2

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Україна просить Сенат США включити санкції проти Північного потоку-2 до закону про оборонний бюджет у 2022 році. Таку заяву озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Своє звернення до Сенату очільник Кабміну аргументував тим, що Росія породжує енергетичну кризу в Європі й продовжує загрожувати Україні.

– Закликаємо Сенат США не захищати геополітичний проект, який зробив би Україну більш вразливою для російської агресії, – написав у Twitter очільник Кабміну.

12 листопада президент України подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act (NDAA) поправки, яка зупинить Північний потік-2.

Глава держави закликав усіх друзів України та Європейського Союзу підтримати таку норму й на рівні Сенату.

Санкції проти Північного потоку-2 Палата представників США погодилася додати до проекту оборонного бюджету США у вересні.

Перш ніж стати законом проект має схвалити Сенат та підписати президент США Джо Байден.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Урядовий портал

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