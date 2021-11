Україна просить Сенат США включити санкції проти Північного потоку-2 до закону про оборонний бюджет у 2022 році. Таку заяву озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Своє звернення до Сенату очільник Кабміну аргументував тим, що Росія породжує енергетичну кризу в Європі й продовжує загрожувати Україні.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2021