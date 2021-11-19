Україна просить Сенат США включити санкції проти Північного потоку-2 до закону про оборонний бюджет у 2022 році. Таку заяву озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Своє звернення до Сенату очільник Кабміну аргументував тим, що Росія породжує енергетичну кризу в Європі й продовжує загрожувати Україні.

– Закликаємо Сенат США не захищати геополітичний проект, який зробив би Україну більш вразливою для російської агресії, – написав у Twitter очільник Кабміну.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2021

12 листопада президент України подякував Палаті представників США за включення до закону про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act (NDAA) поправки, яка зупинить Північний потік-2.

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників ???????? за включення до #NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів ???????? та ???????? у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

Глава держави закликав усіх друзів України та Європейського Союзу підтримати таку норму й на рівні Сенату.

Санкції проти Північного потоку-2 Палата представників США погодилася додати до проекту оборонного бюджету США у вересні.

Перш ніж стати законом проект має схвалити Сенат та підписати президент США Джо Байден.

Джерело: Денис Шмигаль