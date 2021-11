ЕС уменьшит санкционный список за растрату госбюджета Украины

На следующей неделе Европейский Союз собирается исключить из своего санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

the EU is set to next week remove the former ???????? minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2021