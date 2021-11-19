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Факты / Украина / Политика

ЕС уменьшит санкционный список за растрату госбюджета Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
санкції

На следующей неделе Европейский Союз собирается исключить из своего санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. 

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко из списка санкций за растрату государственных средств. В настоящее время осталось только 7 человек, в том числе Виктор Янукович, из списка из 18 человек 2014 года, – написал он.

Европейский Союз в 2014 году ввел санкции против ряда бывших украинских чиновников за незаконное присвоение госсредств Украины или за злоупотребление служебным положением.

С каждым годом ЕС постепенно снимает ограничения с фигурантов санкционного списка.

Часть экс-чиновников освободили от санкций из-за недостаточных доказательств против них от следствия Украины, Виктора Януковича-младшего – в связи с его смертью.

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Джерело: Рикард Йозвяк

Фото: Depositphotos

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