ЕС уменьшит санкционный список за растрату госбюджета Украины

На следующей неделе Европейский Союз собирается исключить из своего санкционного списка бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко из списка санкций за растрату государственных средств. В настоящее время осталось только 7 человек, в том числе Виктор Янукович, из списка из 18 человек 2014 года, – написал он.

the EU is set to next week remove the former ???????? minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2021

Европейский Союз в 2014 году ввел санкции против ряда бывших украинских чиновников за незаконное присвоение госсредств Украины или за злоупотребление служебным положением.

С каждым годом ЕС постепенно снимает ограничения с фигурантов санкционного списка.

Часть экс-чиновников освободили от санкций из-за недостаточных доказательств против них от следствия Украины, Виктора Януковича-младшего – в связи с его смертью.

Джерело: Рикард Йозвяк