ЄС зменшить санкційний список за розтрату держбюджету України

Наступного тижня Європейський Союз збирається виключити зі свого списку санкцій колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

the EU is set to next week remove the former ???????? minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia

