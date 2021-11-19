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Факти / Україна / Політика

ЄС зменшить санкційний список за розтрату держбюджету України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
санкції

Наступного тижня Європейський Союз збирається виключити зі свого списку санкцій колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка зі списку санкцій за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович, зі списку із 18 осіб 2014 року, – написав він.

Європейський союз у 2014 році ввів санкції проти низки колишніх українських чиновників за незаконне присвоєння держкоштів України чи зловживання службовим становищем.

З кожним роком ЄС поступово знімає обмеження з фігурантів списку санкцій.

Частину екс-чиновників звільнили від санкцій через недостатні докази проти них від слідства України, Віктора Януковича-молодшого – у зв’язку з його смертю.

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Джерело: Рікард Йозвяк

Фото: Depositphotos

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