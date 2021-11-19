ЄС зменшить санкційний список за розтрату держбюджету України

Наступного тижня Європейський Союз збирається виключити зі свого списку санкцій колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка зі списку санкцій за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович, зі списку із 18 осіб 2014 року, – написав він.

the EU is set to next week remove the former ???????? minister for revenue and duties Oleksandr Klymenko from is sanctions list for the misappropriation of ???????? state funds. only 7 people left now, incl Viktor Yanukovych from a list of 18 in 2014. #Ukraine #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2021

Європейський союз у 2014 році ввів санкції проти низки колишніх українських чиновників за незаконне присвоєння держкоштів України чи зловживання службовим становищем.

З кожним роком ЄС поступово знімає обмеження з фігурантів списку санкцій.

Частину екс-чиновників звільнили від санкцій через недостатні докази проти них від слідства України, Віктора Януковича-молодшого – у зв’язку з його смертю.

Джерело: Рікард Йозвяк