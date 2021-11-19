Зеленский ветировал закон о государственном финансировании партий

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями Верховной Раде на доработку закон, которым предлагается внесение изменений в регулирование деятельности политических партий.

Об этом говорится на официальном веб-портале Верховной Рады Украины. Законопроект №5253-1 вернули в украинский парламент с предложениями главы государства 18 ноября.

В этот же день документ, принятый народными депутатами 2 ноября, направили на рассмотрение профильного комитета по вопросам правовой политики.

Глава НАПК Александр Новиков призвал главу государства наложить вето и вернуть на доработку законопроект, который должен внести изменения в регулирование госфинансирования партий.

В НАПК отметили, что во время голосования нардепы внесли изменения, которые позволят партиям скрывать свои фактические расходы. В документе есть нормы, которые создают предпосылки для непрозрачной отчетности об их деятельности.

В начале ноября Рада приняла законопроект об изменении процедуры прекращения финансирования политпартий. В то же время в нем остается право НАПК по контролю за их расходами.