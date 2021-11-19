Зеленський ветував закон про державне фінансування партій

Президент України Володимир Зеленський повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради на доопрацювання закон, яким пропонується внесення змін до регулювання діяльності політичних партій.

Про це йдеться на офіційному веб-порталі Верховної Ради України. Законопроект №5253-1 повернули до українського парламенту з пропозиціями глави держави 18 листопада.

У цей же день документ, ухвалений народними депутатами 2 листопада, направили на розгляд профільного комітету з питань правової політики.

Голова НАЗК Олександр Новіков закликав главу держави накласти вето та повернути на доопрацювання законопроект, який має внести зміни до регулювання держфінансування партій.

У НАЗК зазначили, що під час голосування нардепи внесли зміни, які нададуть можливість партіям приховувати свої фактичні витрати. У документі є норми, які створюють передумови для непрозорого звітування їхньої діяльності.

На початку листопада Рада ухвалила законопроект про зміну процедури припинення фінансування політпартій. Водночас у ньому залишається право НАЗК щодо контролю за їхніми витратами.