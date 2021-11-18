Рада предварительно поддержала выделение 2,5 млрд грн на инфраструктурные проекты

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №6298 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год.

Законопроект предусматривает увеличение доходной части бюджета на 2,5 млрд. грн. Эти средства предлагают перераспределить на реализацию инфраструктурных проектов, среди которых:0

1 млрд грн – на строительство дорог;

1 млрд грн – на субвенции местным общинам для реализации социально-культурных проектов;

500 млн грн – на уставный капитал национального авиаперевозчика.

Кроме того, 18 ноября Верховная Рада приняла еще один законопроект №6297 о внесении изменений в госбюджет-2021. Он предусматривает выделение 3 млрд грн для предоставления социальной помощи застрахованным лицам на территориях, пострадавших из-за введения строгих карантинных ограничений.

В частности, за счет этих средств планируется выплатить 1 тыс. грн вакцинированным украинцам. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

По его словам, каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн. Ожидается, что средства будут начисляться на виртуальные платежные карты через приложение Дія.

Эти деньги можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри Украины, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.