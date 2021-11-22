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Факты / Украина / Политика

Международные партнеры поддержат Украину в случае нападения РФ – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
олексій данілов

Неизвестно, будет ли наступать Владимир Путин, но Украина получила подтверждение от международных партнеров, что они не оставят нас без поддержки.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду, где принял участие в международном форуме по безопасности.

– Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось непонятным, так это то, будет ли Путин наступать, и если будет – то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени “Ч”, — сказал он.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с американскими сенаторами на полях международного форума по безопасности в Галифаксе заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины, чтобы обострить ситуацию в регионе и поднять ставки на предстоящих переговорах.

Их темой стала ситуация с безопасностью как в Украине, так и в мире. Отдельное внимание было уделено накоплению российских войск у наших границ.

Источник: Укринформ

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