Международные партнеры поддержат Украину в случае нападения РФ – Данилов

Неизвестно, будет ли наступать Владимир Путин, но Украина получила подтверждение от международных партнеров, что они не оставят нас без поддержки.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду, где принял участие в международном форуме по безопасности.

– Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось непонятным, так это то, будет ли Путин наступать, и если будет – то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени “Ч”, — сказал он.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с американскими сенаторами на полях международного форума по безопасности в Галифаксе заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины, чтобы обострить ситуацию в регионе и поднять ставки на предстоящих переговорах.

Их темой стала ситуация с безопасностью как в Украине, так и в мире. Отдельное внимание было уделено накоплению российских войск у наших границ.