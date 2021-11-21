Россия стягивает войска к границам Украины, чтобы обострить ситуацию в регионе и поднять ставки на будущих переговорах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с американскими сенаторами в рамках международного форума по безопасности в Галифаксе (Канада).

Темой переговоров стала ситуация с безопасностью как в Украине, так и в мире. Отдельное внимание было уделено накоплению российских войск у границ Украины.

– Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров, — подчеркнул Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что недавняя публикация Министерством иностранных дел РФ дипломатической переписки с Францией и Германией, испытания Москвой новейших систем противоракетной обороны на спутниках свидетельствуют о том, что для России никаких правил уже не существует.

Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать отпор стране-агрессору.

В то же время он подчеркнул, что Кремль понимает только язык силы, поэтому для Украины важна поддержка партнеров, в частности США, Канады и Великобритании.

– Подлинную поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами. Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов в Украине в дополнение к поставкам оружия и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект, — убежден секретарь СНБО.

В ходе переговоров обсуждались: важность введения санкций США против близкого окружения президента России Владимира Путина и связанных компаний; противодействие РФ в киберпространстве и информационном пространстве

Поднимался и вопрос возможного запуска российского газопровода Северный поток-2. Как отметил Данилов, это энергетическое российское оружие как против Украины, так и всей Европы.

Во встрече приняли участие сенаторы от Демократической и Республиканской партий: Джин Шахин, Джим Риш, Тим Кейн, Крис Кунс, Джонни Эрнст и Роджер Уикер.

Они заверили в неизменной двухпартийной поддержке Украины на пути восстановления территориальной целостности. Кроме того, сенаторы заверили, что США будут и дальше оказывать помощь для противодействия агрессии РФ.

Информацию о наращивании войск РФ на границе с Украиной в конце октября и начале ноября обнародовали американские СМИ.

В Минобороны Украины такие данные журналистов поначалу опровергали. Однако впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у Украины нет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на границе с РФ. По ее словам, украинская армия находится в постоянной боевой готовности.

Как отмечал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, военные маневры России у границ Украины будут на пике в январе 2022 года.

А министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что у России есть два фронта дестабилизации ситуации в Украине: информационный и дипломатический. По словам Резникова, скопление российских вооружений у границы нашей страны осуществляется для наращивания страха.

Фото: СНБО