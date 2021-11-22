Міжнародні партнери підтримають Україну у разі нападу РФ – Данілов

Невідомо, чи наступатиме Володимир Путін, але Україна отримала підтвердження від міжнародних партнерів, що вони не залишать нас без підтримки.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов за підсумками візиту до Канади, де взяв участь у міжнародному безпековому форумі.

– Не секрет, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається. Єдине, що залишилося незрозумілим, то це те, чи Путін наступатиме, і якщо буде – то коли. Втім, ми маємо бути готові у будь-якому випадку, і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу “Ч”, – сказав він.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з американськими сенаторами на полях міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив, що Росія стягує війська до кордонів України, аби загострити ситуацію в регіоні та підняти ставки на майбутніх переговорах.

Темою переговорів стала безпекова ситуація як в Україні, так і в світі. Окрема увага була приділена накопиченню російських військ біля наших кордонів.