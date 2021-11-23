Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №592/2021 о назначении Ростислава Шурмы заместителем главы Офиса президента.

На этой должности он будет отвечать за экономический блок деятельности. Среди его приоритетных задач – подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

38-летний Ростислав Шурма родом из Львова. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия по специальности экономика и предпринимательство, а также Киевский экономический университет им. Гетмана по специальности экономическая теория.

В течение 15 лет Ростислав Шурма работал в промышленности. В 2012–2019 годах занимал должность генерального директора завода Запорожсталь.

Кроме того, Ростислав Шурма является членом наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

На этой должности Шурма заменил Юлию Свириденко, которую 4 ноября назначили новым министром экономики и первым вице-премьер-министром.

До назначения в Кабинет министров Юлия Свириденко была заместителем руководителя Офиса президента и занималась экономическим блоком.

Фото: Ростислав Шурма