Президент України Володимир Зеленський підписав указ №592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу президента.

На цій посаді він відповідатиме за економічний блок діяльності. Серед його пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності.

38-річний Ростислав Шурма родом зі Львова. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія за спеціальністю економіка та підприємництво, а також Київський економічний університет ім. Гетьмана за спеціальністю економічна теорія.

Протягом 15 років Ростислав Шурма працював у промисловості. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу Запоріжсталь.

Крім того, Ростислав Шурма є членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

На цій посаді Шурма замінив Юлію Свириденко, яку 4 листопада призначили новим міністром економіки і першим віце-прем’єр-міністром.

До призначення у Кабінет міністрів Юлія Свириденко була заступником керівника Офісу президента та опікувалась економічним блоком.

Фото: Ростислав Шурма