Вертолеты ГСЧС не перевозили гостей на юбилей Ермака – ОП

В президентской резиденции в Гуте не было четырехдневного празднования с фейерверками и концертами 50-летия главы Офиса президента Андрея Ермака. ОП в официальном заявлении опроверг информацию, обнародованную в публикации Украинской правды от 24 ноября.

Там также отрицают, что гостей на праздник доставляли вертолетами ГСЧС.

В Офисе президента рассказали, что в пятницу Владимир Зеленский работал на Банковой, а вечером отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье он уже был в Киеве на мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции достоинства, в понедельник – на рабочем месте.

– Пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами относительно перемещения президента и его сотрудников и пользования соответствующими объектами. Из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле, – говорится в заявлении.

Что касается самого юбилея Ермака, то он отметил День рождения (родился 21 ноября 1971 – Ред.) только в понедельник, 22 ноября, в Киеве – с родителями, а во вторник его поздравили коллеги в ОП.

Удивлены в Офисе президента и тем, что получили информационный запрос от журналиста УП только 24 ноября, то есть уже в день выхода материала.

– Вывод может быть только один, а именно: получение комментария от Офиса президента и не предполагалось при подготовке материала, а запрос мог быть направлен чисто формально, – говорят в администрации Зеленского.

Сам Андрей Ермак также опубликовал в соцсети опровержение информации, обнародованной в Украинской правде, подтверждающей официальную реакцию ОП.

– Громко праздновал этот день только раз в жизни. Это было мое 35-летие. Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в ОП, – написал он.