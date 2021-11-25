Гвинтокрили ДСНС не перевозили гостей на ювілей Єрмака – ОП

У президентській резиденції в Гуті не було жодного чотириденного святкування з феєрверками та концертами 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака. ОП в офіційній заяві спростував інформацію, оприлюднену в публікації Української правди від 24 листопада.

Там також заперечують, що гостей на свято доставляли гвинтокрилами ДСНС.

В Офісі президента розповіли, що у п’ятницю Володимир Зеленський працював на Банковій, а ввечері відбув у резиденцію у Гуті. У неділю він вже був у Києві на заходах, присвячених роковинам початку Революції Гідності, у понеділок – на робочому місці.

– Користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об’єктами. З інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою, – йдеться заяві.

Щодо самого ювілею Єрмака, то він відзначив День народження (народився 21 листопада 1971 року – Ред.) лише у понеділок, 22 листопада, у Києві – з батьками, а у вівторок його привітали колеги в ОП.

Здивовані в Офісі президента й тим, що отримали інформаційний запит від журналіста УП лише 24 листопада, тобто вже в день виходу матеріалу.

– Висновок може бути лише один, а саме: отримання коментаря від Офісу президента й не передбачалося при підготовці матеріалу, а запит міг бути направлений суто формально, – кажуть в адміністрації Зеленського.

Сам Андрій Єрмак також опублікував у соцмережі спростування інформації, оприлюдненої в Українській правді, яка підтверджує офіційну реакцію ОП.

– Гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в ОП, – написав він.