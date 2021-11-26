Сейчас о размещении канадских истребителей в Украине речь не идет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 26 ноября.

— Мы проводим разные консультации по истребителям, которые могут быть на нашей территории. Об этом на сегодняшний день речи нет.

По его словам, Украина получила публичную и непубличную информацию о поддержке США, Канады, Турции, Великобритании и стран Европейского Союза.

Также Зеленский считает важным предстоящий разговор советника президента США по безопасности Джейкоба Салливана с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Президент рассказал, что недавно разговаривал с Шарлем Мишелем – председателем Европейского Совета. Он выступает за организацию диалога между Россией и Украиной.

– Шарль Мишель мне говорит открыто: Мы — за то, чтобы вы выходили на общение с Россией, выходили на диалог, и говорите, пожалуйста, откровенно. Я и говорю – мы готовы.

Зеленский убежден, что глава Кремля Владимир Путин должен публично заявить о том, что РФ не планирует эскалацию.

Информация о том, что Канада может разместить истребители в Украине, недавно появилась в СМИ. По данным журналистов, власти страны рассматривают два варианта усиления военной миссии в Украине.

Первый – это направление в Украину канадских военных. Второй – переброска из Румынии на территорию Украины канадских истребителей и направление боевого корабля в Черное море.