Канада планирует увеличить военную помощь Украине и рассматривает два варианта

Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне дискуссии о том, смогут ли удержать президента России Владимира Путина дополнительные силы НАТО от дальнейшей агрессии против соседней Украины.

Издание The Globe and Mail со ссылками на собственные источники рассказало, что новоназначенная глава Минобороны Анита Ананд рассматривает возможность укрепления военного контингента в Украине, в частности, направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Другой рассматриваемый вариант включает перекидывание из Румынии в Украину своих истребителей CF-18 и направление боевого корабля Военно-морских сил Канады в Черное море.

В издании добавляют, что любое подкрепление стало бы сообщением для Путина, который второй раз за год собирает войска и технику у границ Украины.

Между тем, американское издание Politico сообщило, что в США сенаторы предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн. Это предложение поступило в поправку США в бюджет на 2022 год.

24 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВС Украины готовы оказывать сопротивление РФ, которая стягивает свои войска к границам Украины. По ее словам, украинская армия получила больше возможностей и производство отечественного вооружения.

В конце октября и начале ноября рядом западных СМИ была опубликована информация о стягивании войск РФ к границам Украины.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может совершить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Источник: The Globe and Mail