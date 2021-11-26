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Факты / Украина / Политика

Ситуация лучше, чем весной: Зеленский о военных РФ на границе

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Ситуация лучше, чем весной: Зеленский о военных РФ на границе

Основной целью стягивания российских войск к украинским границам является запугивание. Но нельзя исключать сценарий эскалации.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Владимир Зеленский.

— Я говорю, что это запугивание, если учитывать то, что мы видим сегодня. И это вероятная эскалация, поскольку продолжаются провокации. Но сейчас ситуация точно не хуже, чем она была весной.

Количество военных там меньше, но их больше, чем в момент прекращения огня, о котором мы договаривались. Мы видим очень часто, что происходят ротации, чтобы показывать нам, что есть скопление войск и техники, — объяснил глава государства.

Во время пресс-конференции президент также заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией уже восемь лет, поэтому вероятность эскалации ситуации может быть каждый день.

Но, по его словам, украинские военные полностью контролируют наши границы и готовы к любой эскалации.

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