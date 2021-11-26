Про розміщення канадських винищувачів зараз не йдеться – Зеленський

Наразі про розміщення канадських винищувачів в Україні не йдеться. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 26 листопада.

– Ми проводимо різні консультації щодо винищувачів, які можуть бути на нашій території. Про це на сьогодні мови немає.

За його словами, Україна отримала публічну та непублічну інформацію про підтримку від США, Канади, Туреччини, Великої Британії та країн Європейського Союзу.

Також Зеленський вважає важливою майбутню розмову радника президента США з безпеки Джейкоба Саллівана з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Президент розповів, що нещодавно розмовляв з Шарлем Мішелем – головою Європейської Ради. Він виступає за організацію діалогу між Росією та Україною.

– Шарль Мішель мені каже відкрито: Ми за те, щоб ви виходили на спілкування з Росією, виходили на діалог, і кажіть, будь ласка, відверто. Я і кажу – ми готові.

Зеленський переконаний, що очільник Кремля Володимир Путін повинен публічно заявити про те, що РФ не планує ескалації.

Інформація про те, що Канада може розмістити винищувачі в Україні, нещодавно з’явилася у ЗМІ. За даними журналістів, влада країни розглядає два варіанти посилення військової місії в Україні.

Перший – це направлення в Україну канадських військових. Другий – перекидання з Румунії на територію Україну канадських винищувачів і направлення бойового корабля у Чорне море.