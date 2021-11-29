Зеленский просит Раду одобрить допуск иностранных войск в Украину на учения

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6359 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Его автором является президент Владимир Зеленский. Документ определен как неотложный.

Что именно предусматривает законопроект №6359, пока неизвестно, поскольку текст еще не обнародовали. 29 ноября его получила Верховная Рада и передала на рассмотрение руководству.

На днях западные СМИ также сообщили, что Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне дискуссии о том, смогут ли удержать президента России Владимира Путина дополнительные силы НАТО от дальнейшей агрессии.

Издание The Globe and Mail со ссылками на собственные источники рассказало, что новоназначенная глава Минобороны Анита Ананд рассматривает возможность укрепления военного контингента в Украине, в частности, направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Другой вариант предусматривает перекидывание из Румынии в Украину канадских истребителей CF-18.

Но президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас о размещении канадских истребителей в Украине речь не идет.