Зеленський просить Раду схвалити допуск іноземних військ в Україну на навчання

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №6359 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Його автором є президент Володимир Зеленський. Документ визначений як невідкладний.

Що саме передбачає законопроект №6359, наразі невідомо, оскільки текст ще не оприлюднили. 29 листопада його отримала Верховна Рада і передала на розгляд керівництву.

Днями західні ЗМІ також повідомили, що Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі дискусії про те, чи зможуть стримати президента Росії Володимира Путіна додаткові сили НАТО від подальшої агресії.

Видання The Globe and Mail з посиланнями на власні джерела розповіло, що новопризначена очільниця Міноборони Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні, зокрема направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Інший варіант передбачає перекидання з Румунії в Україну канадських винищувачів CF-18.

Але президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі про розміщення канадських винищувачів в Україні не йдеться.