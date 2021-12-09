Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином, сообщив ему о том, что государство заинтересовано в проведении Суперкубка УЕФА в 2024-2025 годах и других спортивных мероприятий.

По словам главы государства, в Украине все очень любят футбол.

Зеленский выразил благодарность Чеферину за развитие футбола в стране и поддержку детских программ. Президент также добавил, что в Украине спорт должен быть доступен для каждого.

Как отметил Зеленский, в Ассоциации футбола задумались о подаче заявок на проведение женского чемпионата Европы в 2025 году, мужского чемпионата по пляжному футболу и многих других спортивных мероприятий.

— Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нас достаточно богатые традиции в проведении чемпионатов по олимпийским видам спорта, – сообщил Зеленский.

По словам президента, в Украине стараются развить физкультуру и спорт, в частности, запустив программы Здоровая Украина и Большое строительство для культивации активного образа жизни.

Украина хочет провести Суперкубок УЕФА – Зеленский / 2 фотографии

По итогам встречи Зеленский выдал собеседнику орден князя Ярослава Мудрого IV степени.