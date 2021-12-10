Швейцария заморозила активы Януковича и его окружения еще на год

Федеральный совет Швейцарии продолжил блокирование активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Превентивная заморозка активов будет действовать до февраля 2023 года. В правительстве Швейцарии сообщили, что предприняли такие шаги, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.

Но Украине напомнили, что максимальная длительность такой блокировки активов ограничена десятью годами.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Виктора Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на три года. Затем срок действия этого решения неоднократно продлевали.

В начале декабря этого года Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене президента-беглеца Виктора Януковича.

Ему назначили 13 лет лишения свободы. Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента к такому сроку заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации еще 24 января 2019 года.

Но после этого Виктор Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде это решение.

Источник: Правительство Швейцарии