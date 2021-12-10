Швейцарія заморозила активи Януковича та його оточення ще на рік

Федеральна рада Швейцарії продовжила дію блокування активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Превентивне заморожування активів діятиме до лютого 2023 року. В уряді Швейцарії повідомили, що вдалися до таких кроків, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

Але Україні нагадали, що максимальна тривалість такого блокування активів обмежена десятьма роками.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Віктора Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн) терміном на три роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

На початку грудня цього року Верховний суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича.

Йому призначили 13 років позбавлення волі. Оболонський районний суд Києва засудив колишнього президента до такого терміну ув’язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації ще 24 січня 2019 року.

Але після цього Віктор Янукович та його захист оскаржували у Верховному суді це рішення.

Джерело: Уряд Швейцарії