Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае масштабного вторжения России на территорию Украины будут миллионы жертв. Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Украины заявил, что наша страна хотя и имеет мощную армию, однако она не так значительна, как в России.
– Уверены в защите нашего государства… Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим, – сказал Зеленский.
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