Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае масштабного вторжения России на территорию Украины будут миллионы жертв. Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины заявил, что наша страна хотя и имеет мощную армию, однако она не так значительна, как в России.