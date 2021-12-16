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Факты / Украина / Политика

Будут миллионы жертв: Зеленский о возможном вторжении России

Марта Бондаренко редактор ленты

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае масштабного вторжения России на территорию Украины будут миллионы жертв. Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины заявил, что наша страна хотя и имеет мощную армию, однако она не так значительна, как в России.

– Уверены в защите нашего государства… Мы точно понимаем, если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим, – сказал Зеленский.


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