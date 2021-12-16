Президент Володимир Зеленський наголосив, що у разі масштабного вторгнення Росії на територію України, будуть мільйони жертв. Про це очільник держави сказав на спільному брифінгу із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент України заявив, що наша країна хоча і має потужну армію, проте вона не така значна, як у Росії.

– Впевнені в захисті нашої держави… Ми точно розуміємо, якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо, – сказав Зеленський.

На запитання від журналіста, чи винне щось НАТО Україні, Зеленський відповів, що ні.

– НАТО не винне нам нічого. Проте, якщо не вистоїть наша армія, НАТО буде винне всім своїм країнам-членам, – наголосив президент.

При цьому генсек Єнс Столтенберг назвав Росію стратегічним партнером.

– Але ми бачимо РФ агресивною, яка захоплює країни. Ці зміни повинні бути показані в новій стратегічній концепції, – зазначив Столтенберг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у нормандському форматі Росія є не посередником, а як і Україна, стороною конфлікту.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що після переговорів президентів США та Росії кількість російських військ біля кордонів з Україною не скоротилася.

Те, що Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, повідомляють і в Пентагоні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не вважає загрозливим скупчення російських військ біля України, оскільки рух техніки там спостерігається постійно.