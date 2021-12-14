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Факты / Украина / Политика

Угроза вторжения РФ не исчезла, но ситуация под контролем – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Данілов

С 2014 года Украина находится в активной фазе выяснения отношений с Россией, поэтому угроза вторжения существует постоянно.

Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Она постоянна. Начиная с 2014 года, мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ. Это не наша вина. Мы ни на кого не нападали. Ситуация находится под контролем, учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание, – объяснил он.

Нынешнее скопление российских военных вблизи украинской границы Данилов не считает угрожающим, поскольку передвижение техники наблюдается постоянно.

– Они постоянно ставят лагеря. Но в них нет сейчас такого количества людей, которое мы считали бы угрожающим. Правда, это не означает, что это не будет происходить завтра, – подытожил секретарь СНБО.

Президент Владимир Зеленский в интервью La Repubblica заявил, что переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря не привели к сокращению войск РФ у границ Украины. Президент США предупредил Путина о новых санкциях в случае вторжения в Украину.

Зеленский отметил, что Россия не только не отвела войска, но и перекрыла 70% акватории Азовского моря.

Источник: РБК-Украина

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