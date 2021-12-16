Рада просит Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинцев – постановление

Верховная Рада приняла постановление №5032, в котором просит Бундестаг Германии признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Постановление поддержал 331 народный депутат. В документе парламент призвал Бундестаг Германии к предоставлению политической оценки этим событиям, что станет важным сигналом для чествования памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима.

Кроме того, Верховная Рада просит Бундестаг содействовать осведомленности немецкой общественности о событиях Голодомора 1932-1933 годов, в частности, в рамках сотрудничества с федеральными землями.

Голодомор – сознательная и целенаправленная карательно-репрессивная акция сталинского режима, направленная на усмирение украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение украинской национальной группы.

Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время жертвами Голодомора могли стать от 3 до 10 млн украинцев. Точное количество жертв неизвестно из-за сознательного запрета на ведение статистики смертности.

Тогда население Украины составляло около 30 млн человек, а всего на территории СССР – около 105 млн. человек.